Болгария задержала поставку сотни бронетранспортеров для Киева

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Болгария задержала поставку сотни бронетранспортеров, которые планировали направить в Киевю. Об этом сообщил портал Euractiv.
Как рассказал депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев, отправка невозможна в данный момент из-за высоких транспортных расходов. Парламентарий заявил, что власти страны уже обратилась к НАТО с просьбой помочь решить проблему.
Депутат добавил, что отправка военной помощи задерживается из-за того, что Болгария уточняла, сможет ли НАТО оплатить транспортировку. Мирчев отметил сложность перевозки из-за задействования большого количества составов.
Ранее в Соединённых Штатах Америки предложили исключать из Альянса тех, кому не хватает средств на оборону. Тогда сенатор Линдси Грэм заявил, что расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.
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«Мы проголосовали за решение по поставке БТР почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», – объяснил он.
Ранее в Соединённых Штатах Америки предложили исключать из Альянса тех, кому не хватает средств на оборону. Тогда сенатор Линдси Грэм заявил, что расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.
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Екатерина Шмакова