Болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

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За то, чтобы передать технику, проголосовало 152 депутата правящего большинства, а против выступили 57 представителей оппозиционных партий.
ТАСС пишет, что парламент Болгарии одобрил соглашения между министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины, которое касается безвозмездного предоставления бронированной транспортной техники.
Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Украиной.
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Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили.
«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», - завил Путин во время выступления на саммите G20.Он напомнил, что на Украине был подписан указ, декрет главы государства, согласно которому мирные переговоры с Россией запрещены.
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Мария Фирсова