Бразильский журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь

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Бразильский журналист Лукас Лейрос сообщил, что Мариуполь быстро и динамично развивается после вхождения Донбасса в состав РФ. Об этом информирует infoBRICS.
По словам Лейроса, центр города практически полностью отстроен. Журналист подчеркнул, что в Мариуполе появляются новые рабочие места, а местная экономика улучшается.
Лейрос заключил, что уровень жизни в городе для региона, находящегося в зоне военного противостояния, крайне высок.
Ранее японский журналист Ирия Итани написал, что жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Лейрос заключил, что уровень жизни в городе для региона, находящегося в зоне военного противостояния, крайне высок.
Ранее японский журналист Ирия Итани написал, что жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова