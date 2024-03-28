Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь

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Жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте. Об этом рассказал японский журналист Ирия Итани в материале для Daily Shincho.
«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — пишет Итани.Он также отметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.
В мае 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя. После этого началось активное восстановление города.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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