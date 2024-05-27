Челябинец, удерживавший женщину в плену 14 лет, страдает психическим заболеванием

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Жителя Челябинска, подозреваемого в похищении и удержании человека, признали невменяемым, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
Согласно данным ведомства, у мужчины диагностировано психическое заболевание.
Следователи собрали всю необходимую доказательную базу, и дело с постановлением о применении принудительных медицинских мер уже передано в суд.
Мужчина стал объектом следствия в прошлом году, когда его пленница сумела сбежать. По версии правоохранителей, россиянин заманил женщину к себе домой в 2009 году, где удерживал её и систематически насиловал.
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«Фигурант страдал и продолжает страдать психическим заболеванием, вследствие чего не осознавал общественной опасности своих действий и не мог контролировать их», — говорится в сообщении.
Следователи собрали всю необходимую доказательную базу, и дело с постановлением о применении принудительных медицинских мер уже передано в суд.
Мужчина стал объектом следствия в прошлом году, когда его пленница сумела сбежать. По версии правоохранителей, россиянин заманил женщину к себе домой в 2009 году, где удерживал её и систематически насиловал.
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Артем Кузьмин