В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором

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Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора из своей квартиры в Анталье, несмотря на заключённый договор аренды, и вынуждена жить в кладовке того же здания, пока ждёт завершения судебного процесса, сообщает агентство İhlas.
Десять лет назад Худякова купила двухуровневую квартиру в районе Коньяалты в Анталье. Вернувшись в Турцию после двухлетнего отсутствия, она решила обосноваться здесь на постоянной основе.
Однако арендатор, которому квартира сдавалась через агентство недвижимости, отказался покидать жильё по истечении срока договора. Худякова обратилась в суд, и после годичной тяжбы было принято решение о выселении арендатора. Тем не менее, арендатор подал апелляцию на это решение, пишет издание.
Уже более полутора лет Худякова борется за свои права, живя в складском помещении здания. Агентство отмечает, что задержка в процессе вызвана тем, что Худякова не знакома с турецкой правовой системой.
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Однако арендатор, которому квартира сдавалась через агентство недвижимости, отказался покидать жильё по истечении срока договора. Худякова обратилась в суд, и после годичной тяжбы было принято решение о выселении арендатора. Тем не менее, арендатор подал апелляцию на это решение, пишет издание.
Уже более полутора лет Худякова борется за свои права, живя в складском помещении здания. Агентство отмечает, что задержка в процессе вызвана тем, что Худякова не знакома с турецкой правовой системой.
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Артем Кузьмин