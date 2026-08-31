Четыре человека пострадали от атаки БПЛА ВСУ в Екатеринбурге
Четыре человека получили ранения в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Екатеринбурге. Повредило три многоквартирных дома, жертв нет, сообщил в Макс губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По данным регионального министерства здравоохранения, двое пострадавших имеют осколочные ранения, полученные от разбитых стекол. Им оказывается необходимая медицинская помощь, пациенты остаются под наблюдением врачей. Еще двое человек обратились за помощью с легким отравлением продуктами горения, от госпитализации они отказались.
Основной ущерб домов — выбитые стекла, возгораний на объектах не зафиксировали. Всех жильцов эвакуировали. Для временного размещения людей задействовали ближайшие школы, в ближайшее время развернут пункт временного размещения. Губернатор пообещал, что дома восстановят в кратчайшие сроки.
Кроме того, обломки одного из БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуацию провели заблаговременно, пострадавших нет, подчеркнул глава региона.
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