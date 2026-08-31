Четыре человека пострадали от атаки БПЛА ВСУ в Екатеринбурге

31 августа 2026, 13:10

Губернатор Паслер: 4 человека пострадали от атаки БПЛА ВСУ в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/bbsferrari

Четыре человека получили ранения в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Екатеринбурге. Повредило три многоквартирных дома, жертв нет, сообщил в Макс губернатор Свердловской области Денис Паслер.