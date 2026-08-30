В Киришском районе Ленинградской области из-за атаки БПЛА ВСУ возник пожар на НПЗ
В Ленинградской области на территории нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе начался пожар после падения беспилотника. Об этом доложил губернатор Александр Дрозденко в своём канале на платформе MAX.
По предварительной информации, БПЛА ВСУ рухнул в непосредственной близости от НПЗ, что привело к возгоранию. Экстренные службы оперативно прибыли на место и в настоящий момент ведут работы по ликвидации огня.
Ранее сообщалось об уничтожении 30 украинских дронов в небе над Ленинградской областью. По обновленным сведениям, количество сбитых беспилотников достигло 42 штук. Дрозденко уточнил, что боевая работа в регионе продолжается.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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