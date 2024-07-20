Чичерина выступила с концертом в зоне проведения СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Российская певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции», – сообщили в государственном ведомстве.
Отмечается, что в основу легли композиции, написанные Чичериной на стихи Александра Проханова. Народная артистка России также представила несколько новых песен, посвященных жителям Донбасса.
В декабре 2023 года Чичерина организовала концерт в зоне проведения СВО и назвала это мероприятие альтернативой скандальной обнаженной вечеринке Анастасией Ивлиевой в московском клубе Mutabor.
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Александр Климов