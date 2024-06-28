Spotify удалил официальные страницы российских артистов, попавших под санкции

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Музыкальный сервис Spotify удалил страницы ряда российских исполнителей, внесенных в санкционные списки ЕС, сообщает РИА Новости.
Из Spotify исчезли официальные страницы таких артистов, как группы «Любэ» и «Чичерина», а также Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной и Шамана.
Евросоюз в понедельник добавил в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В обосновании говорится, что Гагарина участвовала в концертах, поддерживающих присоединение новых регионов к России, что, по мнению Совета ЕС, могло приносить ей значительные доходы.
Группы «Любэ» и «Чичерина», а также Лепс и Газманов были включены в санкционные списки в 2022 году.
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Евросоюз в понедельник добавил в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В обосновании говорится, что Гагарина участвовала в концертах, поддерживающих присоединение новых регионов к России, что, по мнению Совета ЕС, могло приносить ей значительные доходы.
Группы «Любэ» и «Чичерина», а также Лепс и Газманов были включены в санкционные списки в 2022 году.
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Артем Кузьмин