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Spotify удалил официальные страницы российских артистов, попавших под санкции

28 июня 2024, 12:02
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Музыкальный сервис Spotify удалил страницы ряда российских исполнителей, внесенных в санкционные списки ЕС, сообщает РИА Новости.
Из Spotify исчезли официальные страницы таких артистов, как группы «Любэ» и «Чичерина», а также Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной и Шамана.

Евросоюз в понедельник добавил в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В обосновании говорится, что Гагарина участвовала в концертах, поддерживающих присоединение новых регионов к России, что, по мнению Совета ЕС, могло приносить ей значительные доходы.



Группы «Любэ» и «Чичерина», а также Лепс и Газманов были включены в санкционные списки в 2022 году.

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