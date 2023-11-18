Действующий украинский летчик прилетел в Россию

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Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию. Об этом сообщили в своих телеграм-каналах известный военный блогер Кирилл Федоров и пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».
Уточняется, что прилететь в Россию предложил вертолетчик. Детали приезда пока не оглашаются.
Также он намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки. Блогер в свою очередь пообещал организовать интервью с летчиком Украины, который покинул родину.
Ранее сообщали, что подразделения Вооружённых сил России начали использовать в зоне военных действий на Украине новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». Об этом 18 ноября пишет ТАСС с отсылкой на заявление представителя конструкторского бюро «Восток».
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Также он намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки. Блогер в свою очередь пообещал организовать интервью с летчиком Украины, который покинул родину.
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Дана Игумнова