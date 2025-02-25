«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом

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Решение ЕС вслед за США предложить Киеву альтернативную сделку по ресурсам является «дележкой шкуры неубитого медведя». Так считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По словам специалиста, подобными действиями ЕС пытается конкурировать с США, указывая американскому президенту Дональду Трампу, что Европа больше заслуживает от Киева таких преференций, как сделка.
Также эксперт уточнил, что основная часть данных месторождений располагается на территории, находящейся в составе России.
Таким образом, политолог подчеркнул, что Евросоюз, как, впрочем, и всегда, сейчас занимается не реальной политикой, а «просто демонстрирует свой флаг и занимается пустопорожней болтовнёй».
Ранее стало известно, что ЕС вслед за США предложил Украине свою сделку по природным ресурсам.
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«Это всё дележка шкуры неубитого медведя, и нет достоверных данных о наличии значимых с точки зрения промышленности запасов редкоземельных и иных металлов на Украине», — объяснил Шаповалов в беседе с RT.
Также эксперт уточнил, что основная часть данных месторождений располагается на территории, находящейся в составе России.
Таким образом, политолог подчеркнул, что Евросоюз, как, впрочем, и всегда, сейчас занимается не реальной политикой, а «просто демонстрирует свой флаг и занимается пустопорожней болтовнёй».
Ранее стало известно, что ЕС вслед за США предложил Украине свою сделку по природным ресурсам.
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Элина Позднякова