Макрон: есть хорошие причины для возобновления диалога Путина и Трампа

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между главой РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Макрон сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось в соцсети X.
«Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным», — заявил Макрон.
Президент Франции поддержал факт дискуссий между государствами, в особенности при наличии у них разногласий.
Ранее «Радио 1» писало об окончании расследования французской журналистки о семье Эммануэля Макрона. Кэндис Оуэнс не только указала на то, что супруга президента Франции Брижит была мужчиной, но и назвала ее отцом Эммануэля и обвинила ее в инцесте.
Читайте также:
Путин предложил США запустить совместную добычу алюминия с инвестициями в 15 млрд долларов
Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине
Макрон высказался о замороженных активах России
Иван Мусатов