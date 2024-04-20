Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина не добьется желаемого эффекта от ударов дронами по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Чепы, киевский режим атакует российские энергетические объекты, так как уверен в том, что это создаст трудности с обеспечением ВС РФ горюче-смазочными материалами. Однако, как утверждает парламентарий, это не так.
Чепа подчеркнул необходимость совершения действий, которые не позволят противнику запускать беспилотные летательные аппараты, способные летать на 1000, и на 2000 километров.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Екатерина Коршунова