Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

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Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство дронов (26) было уничтожено над Белгородской областью. В военном ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты противника были перехвачены или уничтожены над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.
Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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