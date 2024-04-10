Депутат ГД Иванов раскрыл подробности о признанном дезертиром бойце СВО в коме

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Боец, ошибочно признанный дезертиром во время СВО, находится в коматозном состоянии почти год из-за ранения от минно-взрывной травмы.
Подробности о военнослужащем, который не получал должные выплаты, рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов в интервью РИА Новости.
По его словам, после получения ранения бойца доставили в госпиталь в Белгороде, а затем перевезли в Пушкин Ленинградской области, однако его состояние остается без изменений.
Политик заверил, что если семье пострадавшего не выплатили деньги, то они будут переведены в ближайшее время. Иванов также отметил, что в ответе от военной прокуратуры указано, что были обнаружены нарушения в выплатах, однако существуют определенные формальности, которые должны быть выполнены для перечисления средств на соответствующий счет.
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По его словам, после получения ранения бойца доставили в госпиталь в Белгороде, а затем перевезли в Пушкин Ленинградской области, однако его состояние остается без изменений.
Политик заверил, что если семье пострадавшего не выплатили деньги, то они будут переведены в ближайшее время. Иванов также отметил, что в ответе от военной прокуратуры указано, что были обнаружены нарушения в выплатах, однако существуют определенные формальности, которые должны быть выполнены для перечисления средств на соответствующий счет.
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Артем Кузьмин