Лежащего в коме ветерана СВО ошибочно признали дезертиром

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Участник специальной военной операции из уральского города Сухой Лог после ранения уже почти год лежит в коме в госпитале в Ленинградской области. Однако из-за бюрократической ошибки его признали самовольно оставившим часть.
Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Государственной думы Максим Иванов. По словам парламентария, паспорт ветерана был утерян в зоне специальной военной операции, из-за чего возникли сложности с оформлением выплат раненому солдату. После обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву паспорт был восстановлен в кратчайшие сроки.
После этого депутат обратился в военную прокуратуру по поводу назначения бойцу полагающегося довольствия. Тогда выяснилось, что в части, где служил мужчина, он числился не лежащим в коме после ранения, а... дезертиром. Иванов подчеркнул, что надзорное ведомство быстро исправило бюрократическую ошибку и наказало виновных. В прокуратуре отметили, что сейчас подобных случаев, к счастью, становится всё меньше.
Читайте также:
Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы
В Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе
Воробьёв: принятые Мособлдумой законы расширили меры поддержки участников СВО
Александр Бойцов