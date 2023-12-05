Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

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Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Свой призыв Безуглая написала на страничке в социальной сети.
Ранее разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск рассказал РИА Новости, что украинские женщины-солдаты управляют беспилотными летательными аппаратами, принимая участие в боевых действиях на Купянском направлении.
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