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Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.
Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.
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Екатерина Коршунова