Депутат Рады Шевченко призвал к компромиссу с РФ, чтобы закончить конфликт

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Украине стоит рассмотреть вариант компромисса с РФ.
Об этом заявил народный депутат Евгений Шевченково во время интервью Вадиму Карасеву, директору украинского Института глобальных стратегий. По словам Шевченко, он бы рекомендовал провести разведывательные консультации.
По его словам, с решением не нужно ждать: в случае избрания Дональда Трампа президентом США финал для Украины может быть плачевным.
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«Для того, чтобы прощупать, а на что РФ готова согласиться. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно: вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться», — такое мнение высказал Шевченко.
«Мы не знаем, какой он будет, что от него ожидать. Это будет другая ситуация. Тогда будет поздно возвращаться к той точке, на которой мы сейчас», — сказал Евгений Шевченко.Читайте также:
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Мария Фирсова