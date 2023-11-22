Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

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Первая группа бывших украинских военнопленных, состоящих в российском батальоне имени Богдана Хмельницкого, выехали на боевое задание. Об этом сообщил РИА Новости солдат Виктор Киричанский с позывным «Кирик».
«Первая группа уже выехала на боевое задание. Мы следуем за ними и встретимся с ними на фронте», — уточнил «Кирик».Он также заявил, что в подразделении «царит боевой дух, все приняли свой выбор и выбрали правильную сторону».
Минобороны России сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее назначенный киевским режимом «глава областной администрации» Юрий Малашко сообщил, что около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины было найдено в подконтрольной Украине части Запорожской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак