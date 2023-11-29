На херсонском направлении против ВСУ применили акустический комплекс

Фото: istock / Anna_Anikina
Российские военнослужащие на Херсонском направлении против Вооруженных сил Украины специальный акустический комплекс «Языковед». Об этом рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр», сообщают РИА Новости.
«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр». Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — сообщил командир.Комплекс был применение с целью психологического воздействия на бойцов. Военный объяснил, что бронеавтомобили двигаются на первую линию фронта, включают комплекс «Языковед» и призывают военных ВСУ сдаться в плен.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
На Украине отвергли идею о проведении переговоров с Россией
В США предрекли гибель украинскому роду из-за беременных на фронте
В Херсонской области погибли четверо полицейских после обстрела ВСУ
Алина Юрчак