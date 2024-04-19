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«Ищут возможности сдаться»: Военэксперт рассказал о способах сдачи в плен бойцов ВСУ

Военэксперт Живов: ВСУ стали охотнее сдаваться в плен из-за отсутствия мотивации
19 апреля 2024, 12:57
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что решил сдаться после того, как получил скинутую российским БПЛА записку. «Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит», — рассказал пленный. Военнослужащий вышел к позициям ВС России, двигаясь за беспилотником.
Военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что взятие в плен — отдельная сложная работа, которая ведется регулярно.

«Мы и раньше раскидывали записки с лозунгами, включали голосовые трансляторы и достаточно глубоко залетали на беспилотниках, скидывали предложения о сдаче в плен. Это чаще всего является инициативой отдельных политруков и соответствующих офицеров. Нельзя сказать, что это работа ведется абсолютно масштабно сквозь всю армию. Средство доставки может быть любое, самое главное, чтобы они дошли до противника и чтобы был обеспечен коридор для сдачи, это тоже немаловажно, потому что в условиях боевых действий привести противника непросто: его могут случайно застрелить в ходе боевых действий как свои, так и чужие. То есть это целая отдельная, сложная, кропотливая работа. Мало доставить эту записку, необходимо обеспечить условия для сдачи, то есть это радиоканалы должны быть налажены, коридор для сдачи и так далее. Такая работа ведётся на регулярной основе», — сообщил эксперт.



Также, по ощущениям специалиста, украинцы стали чаще добровольно сдаваться в плен, потому что у многих нет мотивации из-за насильственной мобилизации.

«Больше или меньше стали сдаваться в плен — у меня нет объективных данных, но по ощущениям — да, больше, потому что последние пополнения ВСУ в основном состоят из военнослужащих, которые отрицательно относились к боевым действиям и не хотели служить в ВСУ, были насильно мобилизованы. Естественно, эти люди ищут возможности сдаться и прекратить участие в конфликте. Да, можно сказать, что сейчас стало сдаваться больше людей, в том числе причина — отсутствие мотивации. Но это не повально. Нельзя сказать, что это везде и всюду происходит, это будет жестким самообманом. Большая часть украинских подразделений пока, к сожалению, сохраняет свою дееспособность»,— отметил военный блогер.

В завершении беседы Алексей Живов уточнил, что иностранных наёмников в плен никто не берёт.

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У России есть средства против нового украинского дрона
Полковник Матвийчук: у РФ есть средства против долетающего до Сибири дрона
19 апреля 2024, 13:26

Фото: istockphoto/NiseriN

У РФ есть средства против нового украинского дрона дальностью до 3000 километров, который способен долететь до Сибири. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука.
«Силы и средства защиты у нас есть, они позволяют контролировать такие дроны на маршрутах движения и уничтожают в случае, если они появляются на нашем пути», — заявил он.
Полковник отметил, что Россия насыщена многоступенчатой системой ПВО с защитой от подобных объектов.

Ранее сообщалось, что ВСУ разработали новый беспилотник, который может преодолевать расстояние до 3000 километров, что позволяет ему долетать до Сибири. В его производство Киев инвестировал сотни миллионов долларов. Выпускаются они как минимум на шести предприятиях. Создание данного вида техники было обусловлено нежеланием Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия.

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Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров
Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО
19 апреля 2024, 13:02

Фото: сайт Кремля

Россия убеждена в необходимости продолжения специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность России к переговорам, но отметил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленны.

«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию», — сказал Лавров.
Министр также отметил, что западные «хозяева Зеленского» боятся потерять свою гегемонию.

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Манёвр российских войск в зоне СВО вызвал панику на Западе
19 апреля 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российская армия легко добирается до позиций противника. Это происходит потому, что подразделения Вооружённых сил Украины просто не в состоянии дать им отпор.
Об этом пишут обозреватели британского журнала The Economist. Поскольку украинские солдаты просто не имеют средств для отражения наступления пехоты, российские военные теперь с лёгкостью могут приблизиться к позициям ВСУ, указано в публикации. В отличие от контрнаступления ВСУ, когда украинцы зачастую не могли даже подобраться к передовой линии российской обороны из-за плотного заградительного огня и частых минных полей, ВС РФ не только приближаются к рубежам обороны ВСУ, но и преодолевают их, пишут авторы статьи.

В материале отмечается, что в настоящее время ВСУ пытаются выстроить серьёзные линии обороны. Но эти попытки могут оказаться тщетными, так как российские войска продолжают наносить мощные удары и продвигаться вперёд, заключают обозреватели издания.

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МИД РФ сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине
Лавров: есть информация, что французские военные инструкторы работают на Украине
19 апреля 2024, 12:40

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

У России есть информация о работе военных инструкторов из Франции и других стран Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Есть информация, что французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там на Украине работают», — заявил глава МИД Лавров.

Кроме того, глава МИД отметил, что слова Макрона об отправке европейских войск на Украину это «нервические заявления».

Ранее Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Потеря позиций ВСУ в Часове Яре и продвижение ВС РФ в Авдеевке: последние новости СВО
19 апреля 2024, 12:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военные продолжают наступать одновременно на нескольких участках фронта. Ожесточенные бои зафиксированы на Донецком направлении и в районе Часова Яра. О последних событиях в зоне СВО, и о том, где ВСУ оставили позиции, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На Запорожском фронте северо-зараднее Вербового ВС РФ продолжают давить на украинские позиции. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».


Есть небольшие продвижения. Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения.


Донецкое направление


ВС РФ продолжают штурмовые действия в Красногоровке. Ожесточённые бои идут на окраинах Нетайлово и подступах к Уманскому. В Семёновке и Бердычах – встречные бои. В Очертино российские войска смогли успешно закрепится на окраинах села и продолжают успешные штурмовые действия в самом населённом пункте при активной поддержке ВКС РФ.

Часовоярское направление


На этом участке фронте ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения, нанося удары по позициям ВСУ в Часов Яре. ВС РФ закрепились на отбитых у ВСУ позициях в восточном пригороде, и теперь стараются подтягивать фланги для продолжения успешных наступательных действий.
В районе Ступочек поражены гаубица и ЗРК противника.


Авдеевское направление


ВС РФ продавили оборону противника на 2,5 километра в глубину, полностью заняв территорию СНТ «Заря». Бои идут в районе подстанции «Очеретино-Узловая» вдоль улицы Железнодорожной.

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Актер Мамаев получил ранение в глаз в зоне спецоперации
19 апреля 2024, 12:09

РИА Новости/ Виталий Белоусов

Актёр Михаил Мамаев сообщил, что получил ранение в глаз.
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале. Пост Мамаев сопроводил своим стихотворением и фотографией с повязкой на глазу. Подробностей актёр не сообщил.

Вероятно, Мамаев сейчас в военном госпитале. Это видно по огромным наклейкам Z, которые на окнах в больничной палате за спиной у актера.

Мамаев находится в зоне проведения специальной военной операции с осени 2022 года. Актёр является сыном генерала, поэтому он принял решение поехать в зону СВО и помогать там, чем умеет. До этого он снялся у режиссёра Светланы Дружининой в фильме «Виват, гардемарины!».

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#россия
#спецоперация
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В США оценили способность ВС РФ поддерживать темпы наступления на Украине
19 апреля 2024, 11:59

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Россия сумела нарастить военное производство до уровня, который позволяет ей постоянно пополнять запасы вооружений и боеприпасов, необходимых ей в условиях проведения спецоперации. При таком положении дел ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине ещё как минимум на протяжении двух лет.
Об этом пишет издание The Washington Post. По мнению аналитиков, Россия наладила своевременное пополнение запасов стандартного оружия и боеприпасов, что позволит российским военным сохранять натиск на ВСУ в прежнем темпе и интенсивности. Обозреватели издания признают, что ВС РФ сумели оправиться от потерь.

Страна «перенастроила» свою экономику на военный лад, отмечается в публикации. Предприятия военно-промышленного комплекса работают с полной нагрузкой и даже перегрузкой, но это позволяет своевременно и в полном объёме удовлетворять потребности армии и обеспечивать превосходство России на поле боя, пишут авторы статьи.

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#россия
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#боеприпасы
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Боец СВО из Петербурга доверил карту знакомой и потерял более 900 тысяч рублей
19 апреля 2024, 11:53

Фото: iStock/Sinenkiy

Боец СВО из Петербурга столкнулся с потерей более 900 тысяч рублей после того, как доверил свою банковскую карту знакомой, пишет 78.ru.
Согласно информации телеканала, 52-летний рядовой вернулся с передовой несколько дней назад и незамедлительно обратился в полицию. Он запросил привлечь к ответственности 48-летнюю знакомую.

По словам рядового, женщина без разрешения снимала средства с его банковской карты во время его участия в спецоперации. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего для выяснения всех обстоятельств.

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Боец ВСУ рассказал, как российский дрон сопроводил его в плен
19 апреля 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. Видеозапись с заявлением военнопленного опубликовало Минобороны РФ.
По словам Федорчука, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы.


«У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, что бы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли», — рассказал военнопленный.


Он также добавил, что отношение в плену к нему хорошее.

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#дрон
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#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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