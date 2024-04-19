«Ищут возможности сдаться»: Военэксперт рассказал о способах сдачи в плен бойцов ВСУ

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Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что решил сдаться после того, как получил скинутую российским БПЛА записку. «Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит», — рассказал пленный. Военнослужащий вышел к позициям ВС России, двигаясь за беспилотником.
Военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что взятие в плен — отдельная сложная работа, которая ведется регулярно.
Также, по ощущениям специалиста, украинцы стали чаще добровольно сдаваться в плен, потому что у многих нет мотивации из-за насильственной мобилизации.
В завершении беседы Алексей Живов уточнил, что иностранных наёмников в плен никто не берёт.
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«Мы и раньше раскидывали записки с лозунгами, включали голосовые трансляторы и достаточно глубоко залетали на беспилотниках, скидывали предложения о сдаче в плен. Это чаще всего является инициативой отдельных политруков и соответствующих офицеров. Нельзя сказать, что это работа ведется абсолютно масштабно сквозь всю армию. Средство доставки может быть любое, самое главное, чтобы они дошли до противника и чтобы был обеспечен коридор для сдачи, это тоже немаловажно, потому что в условиях боевых действий привести противника непросто: его могут случайно застрелить в ходе боевых действий как свои, так и чужие. То есть это целая отдельная, сложная, кропотливая работа. Мало доставить эту записку, необходимо обеспечить условия для сдачи, то есть это радиоканалы должны быть налажены, коридор для сдачи и так далее. Такая работа ведётся на регулярной основе», — сообщил эксперт.
Также, по ощущениям специалиста, украинцы стали чаще добровольно сдаваться в плен, потому что у многих нет мотивации из-за насильственной мобилизации.
«Больше или меньше стали сдаваться в плен — у меня нет объективных данных, но по ощущениям — да, больше, потому что последние пополнения ВСУ в основном состоят из военнослужащих, которые отрицательно относились к боевым действиям и не хотели служить в ВСУ, были насильно мобилизованы. Естественно, эти люди ищут возможности сдаться и прекратить участие в конфликте. Да, можно сказать, что сейчас стало сдаваться больше людей, в том числе причина — отсутствие мотивации. Но это не повально. Нельзя сказать, что это везде и всюду происходит, это будет жестким самообманом. Большая часть украинских подразделений пока, к сожалению, сохраняет свою дееспособность»,— отметил военный блогер.
В завершении беседы Алексей Живов уточнил, что иностранных наёмников в плен никто не берёт.
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Анастасия Бондарева