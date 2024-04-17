Боец ВСУ Стельмашек рассказал, как попал в плен к ВС РФ в районе Часова Яра

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Солдат украинской армии Владимир Стельмашек рассказал, как попал в плен к российским бойцам в районе Часова Яра. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации военного ведомства, это произошло, когда украинского военного с напарником отправили доставлять аккумуляторные батареи на позиции ВСУ. Напарник Владимира попал под удар российского беспилотника и погиб, а сам он блуждал по лесу, пока не вышел на позиции российской армии.
По словам Стельмашека, в ВСУ катастрофически не хватает людей. Он также призвал украинцев прятаться от мобилизации.
Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.
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По словам Стельмашека, в ВСУ катастрофически не хватает людей. Он также призвал украинцев прятаться от мобилизации.
Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.
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Екатерина Коршунова