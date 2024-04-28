Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию

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Двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом информирует украинская госпогранслужба в Telegram-канале.
Отмечается, что трупы обнаружили во время патрулирования украинско-румынской границы. На данный момент личности погибших устанавливаются.
Примечательно, что это уже 24-й случай с момента начала специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.
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Примечательно, что это уже 24-й случай с момента начала специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.
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Екатерина Коршунова