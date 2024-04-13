«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины

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Пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Военный украинской армии с ампутированными ногами пытался выехать из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили его на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.
По информации источника, пограничники не обращали внимание на то, что в военном билете инвалида указано, что он снят с военного учета. В результате солдат ВСУ около часа ждал разрешение на пересечение границы.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. Президент Украины пояснил, что у таких поступков могут быть разные причины.
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По информации источника, пограничники не обращали внимание на то, что в военном билете инвалида указано, что он снят с военного учета. В результате солдат ВСУ около часа ждал разрешение на пересечение границы.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. Президент Украины пояснил, что у таких поступков могут быть разные причины.
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Екатерина Коршунова