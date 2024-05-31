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Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

31 мая 2024, 08:15
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне спецоперации в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, в котором намерен служить. В марте текущего года он привез российским солдатам беспилотники и иные вещи, а также провел творческий вечер.

Примечательно, что шоумен уже запросил документ-отношение по данному вопросу.



Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО. Позже Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения.

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ПВО сбили 5 противокорабельных ракет и 29 беспилотников над Краснодарским краем
31 мая 2024, 07:54

Фото: iStock/bpawesome

Минувшей ночью силы ПВО сбили пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников в небе над Краснодарским краем, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет «Нептун» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 5 противокорабельных ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов в небе над Краснодарским краем. Также по одному украинском дрону было уничтожено над территориями Белгородской, Тамбовской и Воронежской областями.

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#минобороны рф
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На Украине сообщили об ухудшении энергоснабжения
«Укрэнерго» сообщила об ухудшении ситуации с энергоснабжением
31 мая 2024, 07:34

Фото: istock / Yelantsevv

Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии на территории Украины, которое происходит в последние дни мая, является временным улучшением. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в конце мая — это всего лишь временное улучшение. Оно обусловлено тем, что из ремонта вышли два энергоблока атомных электростанций. Скоро ситуация снова ухудшится», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что скоро ситуация опять ухудшится.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении
Марочко: на Купянском направлении украинские военные самовольно оставили позиции
31 мая 2024, 07:21

Фото: istock / Mariia Kokorina

На Купянском направлении солдаты ВСУ самовольно оставили позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, после нанесения огневого поражения российскими военными по РОПу украинских военных в районе населенного пункта Стельмаховка, солдаты ВСУ оставили рубеж, который занимали.

Он уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, но группе удалось скрыться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
31 мая 2024, 06:02

Фото: istock / sandsun

Серия взрывов произошла в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Детали произошедшего не приводится. Местные власти пока не давали комментарии по ситуации.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, Киеве и еще 16 областях Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#киев
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На Украине приказали силовикам мешать переездам призывников
Подпольщик: силовикам приказали мешать переездам призывников по Украине
31 мая 2024, 04:37

Фото: istock / Mindaugas Dulinskas

На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, который предписывает задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источники в пророссийском подполье Херсона.
«Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания», — сообщил информатор.
Речь идет даже не о попытках покинуть Украину, что в нынешних реалиях практически невозможно, а о перемещениях внутри государства, к примеру, из Херсона в Николаев.

Источник рассказал, как житель Херсона пытался уехать в Николаев. Мужчину задержали на трассе и попытались забрать в ТЦК. Семья пришло собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение.

До этого пленный спецназовец ВСУ назвал цель захода украинских войск под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза
31 мая 2024, 04:23

Фото: istock / Distortion Media

ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Телеграм-канале.
Как сообщил глава региона, массированная атака БПЛА была отражена с помощью средств ПВО.

В результате падения обломков на территории района пострадала нефтебаза. Повреждения получили и загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация пожара.

Также пострадали несколько сотрудников предприятия, остальные были эвакуированы.

«Специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов», — заявил Кондратьев.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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ВСУ обстреляли Первомайск и повредили газопровод
ВСУ обстреляли Первомайск из HIMARS, повредив газопровод
30 мая 2024, 23:56

Фото: istock / Dmitry Andreev

Город Первомайск в ЛНР обстреляли Вооруженные силы Украины, зафиксировано два прилета. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин.
«Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора», — написал Колягин в своем Телеграм-канале.
Как сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, атаки были совершены, предположительно, из РСЗО HIMARS. В результате обстрела был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, как солдат ВСУ трое суток пролежал с трупами сослуживцев, но был спасен военными ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Солдат ВСУ трое суток пролежал с трупами сослуживцев, но был спасен военными ВС России
«РВ»: Боец ВСУ три дня лежал среди тел сослуживцев и был спасен бойцами ВС РФ
30 мая 2024, 23:15

Фото: istock / Sinenkiy

Боец Вооруженных сил Украины 3 дня пролежал среди трупов сослуживцев в Харьковской области, прежде чем его спасли и пленили российские военнослужащие. Об этом рассказал Телеграм-канал военкоров «Русской весны».
Отметим, что Кирилла Проценко из Запорожья мобилизовали насильно.

«В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — сказано в сообщении.
По данным канала, украинец провел среди тел сослуживцев три дня, прежде чем его нашли и пленили солдаты группировки войск «Север» ВС РФ.

Ранее пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Запад согласен на капитуляцию Украины
iDNES.cz: Запад уже согласен на капитуляцию Украины и подводит ее к переговорам
30 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/Liukov

Западные страны постепенно начинают принимать идею капитуляции Украины и готовы к мирным переговорам на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.
В статье отмечается, что на саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии, запланированный на июнь, не прибудут лидеры ключевых мировых держав — России, Китая и США. Среди самых известных участников будут канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — не позволить западным союзникам открыто заговорить о перемирии», — пишет Гаек.
По его словам, осторожные заявления о необходимости переговоров с Россией звучат в основном от западных политиков.

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