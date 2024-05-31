Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне спецоперации в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, в котором намерен служить. В марте текущего года он привез российским солдатам беспилотники и иные вещи, а также провел творческий вечер.
Примечательно, что шоумен уже запросил документ-отношение по данному вопросу.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО. Позже Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения.
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Примечательно, что шоумен уже запросил документ-отношение по данному вопросу.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО. Позже Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова