Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне спецоперации в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости.