Путин жестко предупредил Польшу о последствиях ввода войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поляки не уйдут из Украины, если зайдут контингентом на территорию страны. Об этом Путин рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
По словам главы государства, для РФ не является секретом то, что польские военные находятся на Украине. Их разговоры перехватывают в эфире, отметил российский лидер.
Факт того, что поляки не уйдут вместе с другими контингентами стран Европы является очевидным, добавил президент Путин.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.
Читайте также:
Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины
Депутат Водолацкий: иностранные наёмники уходят с первой на вторую линию обороны
Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»
Факт того, что поляки не уйдут вместе с другими контингентами стран Европы является очевидным, добавил президент Путин.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.
Читайте также:
Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины
Депутат Водолацкий: иностранные наёмники уходят с первой на вторую линию обороны
Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»
Екатерина Коршунова