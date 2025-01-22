«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным. Встреча лидеров двух государств, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы ядерной Третьей Мировой войны из-за расширения НАТО к границам России, что является позитивным моментом, однако не все так однозначно.
По словам политолога, пока они и никто из номинированных кандидатов, кроме Госсекретаря Марко Рубио, не прошел утверждение в Сенате.
Она добавил, что о решениях Трампа мы узнаем в ближайшее время, потому что отсчет времени для обещанного им нового курса пошел.
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«Не все так просто, если судить по некоторым заявлениям членов его новой команды. Например, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлогг практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев, а министр финансов Скотт Бессант угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта. Правда, все они заявляют о лояльности к Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Пенса, его предали», — объяснил эксперт.
По словам политолога, пока они и никто из номинированных кандидатов, кроме Госсекретаря Марко Рубио, не прошел утверждение в Сенате.
«Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения. В Сенате у республиканцев большинство, но оно незначительное, и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший их лидер в Сенате Митч Макконнелл уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима. Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить все усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента», — подчеркнул Лозанский.
Она добавил, что о решениях Трампа мы узнаем в ближайшее время, потому что отсчет времени для обещанного им нового курса пошел.
«Ждем его звонок Владимиру Путину и договоренности о дате их судьбоносного саммита», — заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева