«Не хочет выйти побежденным»: Политолог рассказала, как Трамп может «прижать» Россию

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Состоялась инаугурация американского лидера Дональда Трампа. И уже после инаугурации сразу же Дональд отменил 78 указов бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.
Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе с «Радио 1» напомнила, что Дональд Трамп во времена предвыборной кампании говорил о том, что если бы он был президентом США, то специальной военной операции никогда бы не началось.
Она отметила, что действия, направленные на урегулирование конфликта с Россией уже предприняты, что является хорошим знаком.
По ее словам, Трамп может занять более жесткую позицию по отношению к РФ.
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«Но он может это все закончить за год. Но его риторика все-таки изменилась. С одной стороны, очень много различных планов, и не очень понятно, за какие контуры будут выходить Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, стало меньше заявлений, ну и, соответственно, несколько меньше Трамп стал об этом говорить», — сообщила эксперт.
Она отметила, что действия, направленные на урегулирование конфликта с Россией уже предприняты, что является хорошим знаком.
«Мы услышали осторожный ответ из Москвы, но он в целом позитивный. Это говорит о переговорах каких-то. Но Дональд Трамп точно не хочет, чтобы по итогам соглашения с Москвой его объявили человеком, который потерял в этом конфликте на Украине все. Напомню, что страны коллективного Запада много инвестировали, особенно США. Команда Трампа оценивает эту сумму в 200 миллиардов долларов. Трамп не хочет выйти побежденным», — сказала политолог.
По ее словам, Трамп может занять более жесткую позицию по отношению к РФ.
«Он оговорился о том, что если Россия не пойдет на какие-либо договоренности, то ей грозят экономические последствия», — заключила Богуславская.
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Анастасия Бондарева