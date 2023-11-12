Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ назвал численность украинской армии

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Бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев назвал численность украинской армии. По его словам, в воинских частях служат 1,3 миллиона человек.
По словам бывшего главы пресс-службы военного ведомства, перспективы ВСУ на данном этапе конфликта выглядят довольно туманными, так как существуют реальные сложности с выделением Украине необходимого ей количества оружия и боеприпасов со стороны западных партнеров. Из-за этого возникают проблемы должного снабжения войск. Селезнев также добавил, что возможности украинской военной промышленности стали больше, чем полтора года назад, однако они не покрывают существующих потребностей.
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