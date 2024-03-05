Украина при поддержке западных стран превратилась в международный центр коррупции.
Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо в интервью RT, комментируя заявления французского политика Флориана Филиппо о пропаже денежной помощи ЕС на Украине.
Мезюхо подчеркнул, что Украина стала местом, где возможно отмывание денег: если нужно «пропылить» крупные суммы, достаточно поставить гуманитарную помощь в эту страну.
Политолог также отметил, что установление коррупционных связей с режимом Зеленского стало распространенным методом для заработка. По его мнению, как европейские, так и американские политики, а также их киевские сторонники довольны подобным положением дел.
По мнению эксперта, вопрос о продолжении финансирования украинского государства остается актуальным для Запада, так как это предоставляет возможность «отмывания» средств.
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Мезюхо подчеркнул, что Украина стала местом, где возможно отмывание денег: если нужно «пропылить» крупные суммы, достаточно поставить гуманитарную помощь в эту страну.
По мнению эксперта, вопрос о продолжении финансирования украинского государства остается актуальным для Запада, так как это предоставляет возможность «отмывания» средств.
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Артем Кузьмин