Украина опасается конкуренции за помощь от США

Участник временной комиссии Верховной Рады по вопросам контроля за получением и использованием международной материально-технической помощи Александра Устинова, заявила, что украинские чиновники опасаются конкуренции за оружие американского производства. Такое заявление она сделала в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.