Украина опасается конкуренции за помощь от США

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Участник временной комиссии Верховной Рады по вопросам контроля за получением и использованием международной материально-технической помощи Александра Устинова, заявила, что украинские чиновники опасаются конкуренции за оружие американского производства. Такое заявление она сделала в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.
По ее словам, Киев боится вступления США в ближневосточный конфликт.
Устинова подчеркнула, что США уже сократили часть своих запасов оружия из-за запросов ВСУ.
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«Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, (...) а мы будем конкурировать с американской армией», – сказала она.
«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат», – заключила она.
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Александр Климов