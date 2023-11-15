«Это катастрофа». На Украине забили тревогу из-за «удара» Польши

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Экономика Украины сильно пострадала из-за забастовки польских перевозчиков на границе, что привело к отказам зарубежных контрагентов от услуг украинских компаний, сообщает портал «Страна.ua».
Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин выразил озабоченность, предупреждая о катастрофическом воздействии этой ситуации.
Если забастовка продлится несколько недель, это может привести к закрытию финансового года, учитывая предстоящий рождественский период в Европе с середины декабря.
В настоящее время украинские дальнобойщики вынуждены использовать более длительные маршруты через Румынию и Венгрию для въезда в Европу, что вызывает рост очередей не только на польской границе, но и на других пунктах.
Балин подчеркнул, что до 50 процентов украинского товаропотока проходит через Польшу, и предупредил о значительных убытках для экономики.
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Если забастовка продлится несколько недель, это может привести к закрытию финансового года, учитывая предстоящий рождественский период в Европе с середины декабря.
Балин подчеркнул, что до 50 процентов украинского товаропотока проходит через Польшу, и предупредил о значительных убытках для экономики.
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Артем Кузьмин