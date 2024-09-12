Эту странную деталь заметили в ходе выступления Харрис

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, не представила свои планы по поддержке Украины, что вызвало тревогу среди сторонников Киева, сообщает Foreign Policy.
На предвыборных дебатах, прошедших на канале ABC, Харрис обсудила широкий спектр вопросов, таких как экономика, миграция, и конфликты на Украине и в Секторе Газа. Однако, как отмечает издание, она не раскрыла конкретные меры, которые планирует предпринять её возможная администрация в отношении Украины.
На дебатах Трамп также уделил внимание внешней политике, заявив о необходимости пересмотра стратегии США в отношениях с Украиной и сокращения поддержки в военном плане.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
«Харрис не упомянула программу помощи Киеву, а также не намекнула на позицию по вопросу возможного снятия запрета на удары дальнобойным оружием по территории России», — подчеркивается в статье.
На дебатах Трамп также уделил внимание внешней политике, заявив о необходимости пересмотра стратегии США в отношениях с Украиной и сокращения поддержки в военном плане.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
Елена Перлова