США готовят новый план против России – подробности переговоров

Фото: сайт Белого дома
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
Блинкен отметил, что в ходе обсуждения с украинскими властями были затронуты вопросы применения дальнобойного оружия, а также другие аспекты военной помощи. Он заявил о намерении продолжить диалог с американским руководством и проинформировать Байдена о выводах переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «сильные решения» со стороны союзников относительно снятия ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Зеленский подтвердил, что переговоры с Блинкеном уже запланированы, но пока воздержался от прогнозов касательно их итогов.
Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.
Ранее представители Совета Федерации РФ предупредили США о серьёзных последствиях возможного разрешения ВСУ наносить удары по российской территории.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «сильные решения» со стороны союзников относительно снятия ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Зеленский подтвердил, что переговоры с Блинкеном уже запланированы, но пока воздержался от прогнозов касательно их итогов.
Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.
Ранее представители Совета Федерации РФ предупредили США о серьёзных последствиях возможного разрешения ВСУ наносить удары по российской территории.
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Елена Перлова