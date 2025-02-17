«Фактически окончен»: В США сделали важное заявление о конфликте на Украине

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Конфликт на Украине фактически окончен, несмотря на то, что боевые действия еще ведутся, пишет американский журнал The National Interest.
«Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в статье.
Автор считает, что большинство стран воспримет исход конфликта в пользу России, и это будет справедливо. При этом издание отмечает, что США будут постепенно сокращать помощь Украине, а потом вовсе обособятся от НАТО и переложат финансовые обязательства на Евросоюз.
В таком случае, по мнению автора, Европа постепенно утратит свои ресурсы и не сможет долго поддерживать Украину, что лишит ее права участвовать в переговорах между РФ и США.
Так, Украина не сможет долго вести боевые действия без посторонней помощи, а поэтому ее участие в переговорах «выглядит абсурдным», говорится в материале.
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