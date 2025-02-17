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«Фактически окончен»: В США сделали важное заявление о конфликте на Украине

TNI: конфликт на Украине фактически окончен
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине фактически окончен, несмотря на то, что боевые действия еще ведутся, пишет американский журнал The National Interest.
«Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в статье.

Автор считает, что большинство стран воспримет исход конфликта в пользу России, и это будет справедливо. При этом издание отмечает, что США будут постепенно сокращать помощь Украине, а потом вовсе обособятся от НАТО и переложат финансовые обязательства на Евросоюз.

В таком случае, по мнению автора, Европа постепенно утратит свои ресурсы и не сможет долго поддерживать Украину, что лишит ее права участвовать в переговорах между РФ и США.

Так, Украина не сможет долго вести боевые действия без посторонней помощи, а поэтому ее участие в переговорах «выглядит абсурдным», говорится в материале.

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ВСУ атаковали Россию «Нептун-МД» и почти сотней дронов, ВС РФ перешли в штурмы под Курском и в Часов Яре: последние новости СВО
17 февраля 2025, 09:53

Фото: iStock/maradek

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия на нескольких направлениях, постепенно расширяя зону контроля и оказывая давление на позиции украинских войск. В ответ ВСУ усиливают атаки с использованием беспилотников и артиллерии, в том числе по гражданским объектам. Последние новости о ходе специальной военной операции расскажет «Радио 1».

Курская область


На южной окраине села Свердликово бои завершились в пользу российских войск. В предыдущие дни был освобождён центр населённого пункта и его северная часть. Вооружённые силы России провели зачистку прилегающих лесополос, устраняя остатки украинских подразделений. Контроль над Свердликово открывает путь на Суджу, создавая стратегическое преимущество в этом направлении.

Одновременно продолжаются наступательные действия в районе рубежа Локня — Лебедевка. Российские войска продолжают штурм позиций ВСУ под Малой Локней и в Погребках, пытаясь улучшить своё тактическое положение.

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В Черкасской Конопельке обстановка остаётся напряжённой. Украинские силы продолжают безуспешные попытки контратаковать малыми группами из Махновки и Фанасеевки, однако эти действия не приносят результатов. Вооружённые силы России эффективно отражают наступления, нанося значительный урон противнику.

На фронте в районе Гуево российские подразделения продвигаются на юг в сторону Куриловки. По имеющимся данным, достигнуто небольшое продвижение, а также успешно отражена контратака украинских войск.


Атака ВСУ на территорию России


Минувшей ночью ВСУ атаковали Россию с использованием ракет «Нептун-МД» и почти ста дронов. За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ. Кроме того, была перехвачена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря, как сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО успешно сбили 38 беспилотников противника над акваторией Азовского моря, 24 дрона — над Краснодарским краем и 15 — над территорией Республики Крым. Также было уничтожено семь БПЛА над Черным морем, два — над Курской и Ростовской областями, а один дрон был сбит над Белгородской и Брянской областями.

Фото: iStock/vadimrysev

Херсонское направление


На Херсонском направлении украинские силы продолжают активно использовать тяжелые ударные беспилотники. В ответ российские дроноводы уничтожили радиолокационную станцию противника и нацелились на пункты управления БПЛА в районе Антоновки, где сосредоточено значительное количество украинских расчетов. В ходе обстрелов девяти сёл на левом берегу Днепра был выпущен 41 снаряд. По предварительным данным, двое мирных жителей получили ранения.


Часовоярское направление


На южном фланге российские войска достигли окраин села Ступочки. Украинские источники сообщают о частичном отводе сил ВСУ из Часова Яра, что может указывать на подготовку к возможному оставлению города. Если российское наступление будет успешным, город может вскоре оказаться под контролем российских вооруженных сил.

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Северское направление


В Белогоровке российские штурмовые подразделения продолжают давление на противника, заставляя его отступать от центра населённого пункта к окраинам. Украинские силы удерживают высоты на северо-западе, включая Белую гору и Золотарёвский заказник, что затрудняет продвижение российских войск из-за постоянного огневого воздействия с этих возвышенностей.

Краснолиманское направление


Сражения продолжают развиваться в южной части Ямполовки. Российские силы осуществляют атаки в сторону Мирного, что увеличивает давление на ВСУ в районе Заречного. Наступление на Заречное и Торское создает угрозу для украинской логистики, заставляя командование ВСУ перераспределять резервы и ослаблять оборону в Лимане и лесных массивах под Кременной. На севере продолжаются бои в районе Ивановки, а также наблюдается расширение зоны контроля российских войск в районе Колодезей. Западнее Макеевки российские силы продвигаются в направлении Грековки.

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Зеленский отверг возможность соглашений между США и Россией по Украине
Зеленский: я никогда не приму решений США и России по Украине
17 февраля 2025, 09:35

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в ходе программы «Встреча с прессой» заявил о недопустимости принятия каких-либо решений, касающихся Украины, которые могли бы быть заключены между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщает NBC.
«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине. Никогда. И наш народ не примет», — подчеркнул Зеленский.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который продолжался около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили важность прекращения СВО на Украине и пришли к соглашению о немедленном начале переговоров для урегулирования конфликта. Позже Трамп сообщил о намерении встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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Херсон частично обесточен
17 февраля 2025, 09:11

Фото: iStock/vladj55

Город Херсон, находящийся под контролем украинских сил, столкнулся с серьезными проблемами в электроснабжении. Как сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко, в результате повреждений электросетей частично отсутствует электричество в Днепровском и Центральном районах, а ситуация в Корабельном районе остается особенно сложной.
«Энергетики постепенно ликвидируют повреждения», — отметил Мрочко в своем Telegram-канале.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр и омываемая Азовским и Черным морями, стала предметом споров после референдума в сентябре 2022 года, по итогам которого она была включена в состав России.

Украинская сторона не признает легитимность этого референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится около 75% Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая сам город Херсон, удерживают украинские войска.

Удар дроном на спутниковом управлении впервые на СВО нанесли российские военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
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Удар дроном на спутниковом управлении впервые на СВО нанесли российские военные
17 февраля 2025, 08:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные впервые использовали тяжелый дрон-бомбардировщик, управляемый с помощью спутниковой связи. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).
Беспилотный летательный аппарат, обладающий грузоподъемностью до 35 килограммов, атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дачное, расположенного в ДНР. Дрон успешно преодолел расстояние в 16 километров и сбросил на блиндаж противника 4,5-килограммовые боеприпасы, после чего вернулся на базу.

Российские военнослужащие назвали новый дрон «Кукушка», подчеркивая его эффективность и возможности в боевых условиях.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сша
#россия
#конфликт
#аппарат
#сво
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Боевики ВСУ в Курской области начали чаще погибать из-за резкого похолодания
17 февраля 2025, 07:32

Фото: iStock/Irina Piskova

В результате резкого похолодания в Курской области наблюдается рост смертности среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что украинские солдаты, находящиеся на позициях, не имеют теплой одежды и страдают от низких температур, которые достигают минус 15 градусов.

Собеседник РИА Новости сообщил, что успешные действия подразделений группировки «Север» не позволяют противнику произвести ротацию и обеспечить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Это приводит к тому, что украинские военные остаются без необходимого снаряжения в условиях суровых зимних морозов.

«Мы наблюдаем увеличение количества трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжело раненым военнослужащим практически не остается шансов дожить до утра. Противник не эвакуирует своих бойцов с поля боя», — добавил источник.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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