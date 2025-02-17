Перед переговорами США хотят сначала провести диалог с Россией, а потом с Украиной

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США хотят провести серию диалогов отдельно с Россией и Украиной перед стартом совместных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает NBC.
«Два американских чиновника... сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. После чего совместные переговоры», — передает телеканал.
На данный момент известно, что американская делегация должна встретиться с представителями из РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным должна состояться «очень скоро». К тому же американский глава заверил, что Владимир Зеленский будет участвовать в переговорном процессе по украинскому кризису.
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