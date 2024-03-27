Forbes: не менее семи из десяти переданных ВСУ шведских танков выведены из строя

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Минимум семь из десяти переданных Украине шведских танков Strv 122 выведены из строя. Об этом сообщает Forbes.
По данным источника, из общего количества выведенных из строя танков 6 еще можно забрать с линии боевого соприкосновения и отправить на ремонт, но для этого Strv 122 необходимо направить в Литву. Издание сообщает, что на ремонт может уйти несколько месяцев из-за дефицита запчастей.
Ранее журналист Дэвид Экс заявил, что у Украины нет необходимых ресурсов для ремонта западной техники. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в сентябре прошлого года Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. При этом командующий армией Йонни Линдфорс заявил, что решение о передаче этих танков Киеву является совершенно правильным.
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Ранее журналист Дэвид Экс заявил, что у Украины нет необходимых ресурсов для ремонта западной техники. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова