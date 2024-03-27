Фото: сайт Кремля
Киевский политолог Андрей Золотарев высказал предположение, что западные страны могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Об этом сообщает «Страна.ua».
По мнению эксперта, еще одна причина прекращения разговоров о легитимности нынешнего украинского лидера могла стать политическая пассивность экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который решил не вступать в споры с политиком.
Источник издания в украинских политических кругах подтвердил обе версии Золотарев, а также допустил, что затишье вокруг фигуры Зеленского продлится недолго, поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения никак не улучшается.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянные шаги из-за грядущего краха своего режима. Однако и эти действия оказываются провальными в политике Зеленского.
Читайте также:
Украинский эксперт Соскин заявил, что Запад взялся за Зеленского
Киев назвал ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха
Источник издания в украинских политических кругах подтвердил обе версии Золотарев, а также допустил, что затишье вокруг фигуры Зеленского продлится недолго, поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения никак не улучшается.
Читайте также:
Украинский эксперт Соскин заявил, что Запад взялся за Зеленского
Киев назвал ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха
Екатерина Коршунова