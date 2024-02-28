Forbes: ВСУ могут лишиться снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot

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Совсем скоро ВСУ могут остаться без ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Такие данные приводит Forbes.
«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в статье.
Издание считает, что ВСУ могли передвинуть все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы иметь возможность противостоять российской авиации. При этом ЗРК используют американские ракеты, однако их поставок не было с декабря прошлого года.
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Элина Позднякова