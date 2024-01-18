СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине ЗРК NASAMS

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Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины. Об этом сообщает Globe and Mail.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения.
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