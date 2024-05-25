ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину

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Сотрудники таможенной службы пресекли контрабандный вывоз армейской техники на украинскую территорию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Контрабандистской деятельностью промышляли жители столицы и грузины.
В тексте публикации говорится, что граждане России и Грузии намеревались вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что деятельность контрабандистов курировали зарубежные спецслужбы.
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