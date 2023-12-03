Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун уверен, что Вашингтон способен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.
Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение. Так считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС.
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«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», - заявил он во время выступления на форуме, который организовал президентский фонд имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
«Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это», - прокомментировал генерал ситуацию на Украине.Ранее бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений.
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Мария Фирсова