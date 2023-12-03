РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ

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Российские войска уничтожили до 110 солдат и три автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ), об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Удары были нанесены по пунктам временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре и Макаровке. Кроме того, тяжелые огнемётные системы (ТОС) использовались для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском.
Всего, по данным МО РФ, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта.
Общие потери Украины на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях за этот период в общей сложности составили около 2875 военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Всего, по данным МО РФ, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев