Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В России возродили службу контрразведки СМЕРШ. Как рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, она будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что в нынешних условиях возрождение службы необходимо, чтобы выявлять диверсионные группы, подрывать работу агентов СБУ (Службы безопасности Украины). Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Липовой подчеркнул, что в основной «костяк» службы войдут офицеры из подразделений МВД и ФСБ России.
РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии
Правительство утвердило изменения о верхней границе призывного возрасте
«Для наших подразделений, для наших войск служба нужна, чтобы заниматься теми же самыми функциями по выявлению диверсионных служб, агентов, которых вербуют в СБУ. Эти завербованные диверсанты занимаются подрывной детальностью, собирают информацию о наших войсках, выискивают, где и какие террористические акты можно совершить. А служба зарекомендовала себя с положительной стороны ещё в период Великой Отечественной войны. Сегодня отсутствие такой службы сказывается на порядке, на боеспособности», — отметил офицер.
«Основу службы составит контрразведка, МВД, ФСБ, прокуратура. Дальше будут отбирать наиболее подготовленных, способных офицеров с других силовых структур, которые себя зарекомендовали. Но костяк будет состоять из МВД и ФСБ», — заключил он.Читайте также:
РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии
Правительство утвердило изменения о верхней границе призывного возрасте
Екатерина Шмакова