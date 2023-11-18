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Пропажа миллиардов гривен из военного бюджета Украины негативно влияет на качество военнослужащих вооруженных сил государство. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Военный отметил, что многие могут не получить элементарных вещей, таких как обувь, теплое белье или шапку.
По его мнению, из-за нехватки бюджетных денег не всех украинских военнослужащих смогут обеспечить необходимых для зимних боевых действий вещами, что приведет к ухудшению их позиций на поле боя из-за погодных условий.
Тем времени, издание The Times сообщает, что Украина предпринимает попытки «перевоспитывать» и «перепрограммировать» российских военных, которые попали в плен. Уточняется, что пробуждение пленных начинается в 6 часов утра, в это время громко включается украинский гимн.
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По его мнению, из-за нехватки бюджетных денег не всех украинских военнослужащих смогут обеспечить необходимых для зимних боевых действий вещами, что приведет к ухудшению их позиций на поле боя из-за погодных условий.
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Дана Игумнова