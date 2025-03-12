Генштаб ВСУ признал существенное продвижение ВС РФ в Курской области

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Генеральный штаб ВСУ признал существенное продвижение российских сил в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Генштаб ВСУ утром опубликовал карты военных действий за 10 и 11 марта в Курской области, где отмечено существенное продвижение бойцов ВС РФ к Судже со стороны Мартыновки. Кроме того, там отмечено и продвижение российских сил к границе с Сумской областью.
Однако успехи российских бойцов в Судже Генштаб ВСУ пока не признает.
12 марта российские бойцы установили российский флаг в центре Суджи.
По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.
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Однако успехи российских бойцов в Судже Генштаб ВСУ пока не признает.
12 марта российские бойцы установили российский флаг в центре Суджи.
По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.
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Элина Позднякова