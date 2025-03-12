Самые боеспособные части ВСУ ушли из Курской области на Украину

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Большинство частей ВСУ, в том числе самые боеспособные, ушли из Курской области на территорию Украины. Об этом пишет издание Forbes.
«Шквал точных ударов российских беспилотников 25 февраля вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области», — говорится в статье.
Отмечается, что украинские подразделения бежали на территорию Украины.
При этом украинский источник сообщил изданию, что его друзья смогли покинуть Курскую область и не попали в окружение.
По данным на 12 марта, бойцы 11-й бригады ВДВ подняли в центре Суджи флаг России. Сейчас военнослужащие ВС РФ продолжают закрепляться там и выдавливать ВСУ в сторону Сумской области.
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