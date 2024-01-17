Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%

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Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Напомним, что акции протестов, которые организуются фермерами ФРГ, проходят из-за переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. Компромисс между сторонами так и не был достигнут.
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